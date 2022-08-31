Шахназаров выступил за запрет Глюкозы
В эфире шоу «Полный абзац» блогер и журналист раскритиковал певицу за недостаток таланта.
По мнению Михаила Шахназарова, Глюкоза не имеет особых вокальных данных, сообщает Рамблер.
«Порождение российского шоу-бизнеса. Ее нужно взять и запретить, чтобы делать новый шоу-бизнес. Такой фундамент надо разрушить», — цитирует издание слова журналиста.
Блогер отметил, что он встречался с Глюкозой на телешоу - с участием Ксении Собчак.
«Это караул. Такое самомнение. Она говорит мне: «Вы просто человек советской формации», — поделился Шахназаров.
Ранее блогер назвал переоцененной актрисой Ренату Литвинову. Он предложил артистке поработать в Новом рижском театре, в котором выступает выехавшая из России Чулпан Хаматова.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
Охлобыстин выступил против возвращения звёзд, покинувших Россию с началом спецоперации
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что жители РФ "посидят на культурной диете" и насладятся творчеством новых талантов, для которых важны не только деньги. С коллегой по сцене и экрану согласился Дмитрий Певцов.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Обнаруженная на глубине: невероятная рыба с прозрачной головой
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины