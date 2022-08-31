Шахназаров выступил за запрет Глюкозы

В эфире шоу «Полный абзац» блогер и журналист раскритиковал певицу за недостаток таланта.

По мнению Михаила Шахназарова, Глюкоза не имеет особых вокальных данных, сообщает Рамблер.

«Порождение российского шоу-бизнеса. Ее нужно взять и запретить, чтобы делать новый шоу-бизнес. Такой фундамент надо разрушить», — цитирует издание слова журналиста.

Блогер отметил, что он встречался с Глюкозой на телешоу - с участием Ксении Собчак.

«Это караул. Такое самомнение. Она говорит мне: «Вы просто человек советской формации», — поделился Шахназаров.

Ранее блогер назвал переоцененной актрисой Ренату Литвинову. Он предложил артистке поработать в Новом рижском театре, в котором выступает выехавшая из России Чулпан Хаматова.