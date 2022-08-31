Россия полностью перекрыла поставки газа в Европу по Северному потоку-1
Российская Федерация остановила транзит газа в Европу по трубопроводу Северный поток-1.
Прокачка газа из Российской Федерации в Европу остановлена на трое суток - с 31 августа по 3 сентября.
"Газпром подтвердил остановку "Северного потока-1" с 31 августа по 3 сентября", - сообщает "Комсомольская правда".
Данная остановка связана с необходимостью проведение ремонтных работ на трубопроводе.
"Поставки газа по "Северному потоку" полностью остановлены на три дня (до 3 сентября) в связи с началом проведения ремонтных работ агрегата — данные газотранспортных операторов ФРГ", - пишет "КП".
За это время в хранилища Европы не поступит практически тысяча кубических метров газа.
Опубликовано: Николай Скира
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