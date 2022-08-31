Россия полностью перекрыла поставки газа в Европу по Северному потоку-1

Российская Федерация остановила транзит газа в Европу по трубопроводу Северный поток-1.

Прокачка газа из Российской Федерации в Европу остановлена на трое суток - с 31 августа по 3 сентября.

"Газпром подтвердил остановку "Северного потока-1" с 31 августа по 3 сентября", - сообщает "Комсомольская правда".

Данная остановка связана с необходимостью проведение ремонтных работ на трубопроводе.

"Поставки газа по "Северному потоку" полностью остановлены на три дня (до 3 сентября) в связи с началом проведения ремонтных работ агрегата — данные газотранспортных операторов ФРГ", - пишет "КП".

За это время в хранилища Европы не поступит практически тысяча кубических метров газа.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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