В Германии началась паника и огромные очереди на автозаправках из-за резкого повышения цен на бензин

На немецких заправках уже несколько дней выстраиваются огромные очереди. Опасаясь резкого повышения цен на бензин, водители устремляются на заправки.

Временное снижение налога на топливо в Германии действует только до среды, 31 августа. Эксперты прогнозируют, что скоро литр топлива может стоить 3 евро.

Из-за роста цен правительство Германии решило ввести решения, которые должны были помочь гражданам пережить кризис. Одним из них было снижение налога на топливо до минимума, установленного Европейским союзом. Однако уже в среду срок действия нормы истекает, и бензин может резко подорожать.

Из-за угрозы значительного повышения цен водители уже несколько дней штурмуют заправки, где образуются огромные очереди. По мнению экспертов, в ближайшее время проблема усугубится, а рост спроса в сочетании с окончанием сокращения может привести к тому, что цены на топливо превысят магический барьер в три евро за литр.

"В ближайшие дни многие водители поедут на заправку, чтобы заправить машину, потому что цены могут вырасти", - сказал газете Handelsblatt Адриан Виллиг из Экономической ассоциации производителей топлива.

Снижение, введенное правительством Германии, предполагало, что водители будут платить на 35 центов меньше за литр топлива. По данным портала bw24.de, в последние недели средняя цена бензина в Германии составляла 1,77 евро.

"Однако цены на топливо сильно колебались в зависимости от времени суток и региона, а иногда даже достигали 2,7 евро за литр", — сообщает портал.

Многие наблюдатели рынка считают неизбежным превышение цены до 3 евро за литр.

Рост цен на топливо является проблемой не только для отдельных водителей, но и для Федерального союза немецких автобусных компаний, который предостерегает от сокращения автобусных перевозок.

"Компаниям общественного транспорта скоро придется сократить количество услуг или вообще остановить движение, если они не будут двигаться быстро", — сказала генеральный менеджер профсоюза Кристиан Леонард.

Риск значительных сокращений существует, в частности, в школьном транспорте. По данным портала, исследование, проведенное ассоциацией 115 местных компаний общественного транспорта, показало, что только 3% из них удалось полностью компенсировать рост затрат.