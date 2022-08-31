Мерьем Узерли призналась, что ненавидит роль Хюррем в сериале «Великолепный век»

Турецкая актриса рассказала, что ее пугала героиня, а также вытягивала из актрисы все жизненные силы.

Мерьем Узерли в документальном кинофильме «Создание легенды» призналась, что ненавидит свою героиню из "Великолепного века", сообщает КП.

В целом актриса счастлива, что получила возможность сняться в таком проекте, но сама Роксалана пугала Мерьем и, по ее словам, вытягивала все жизненные силы.

Узерли рассказала, что в первое время мысленно обращалась к духу Хюррем, многое читала об этой великой женщине. И задумывалась, как бы та поступила в том или ином случае в реальной жизни.

Турецкая актриса призналась, что иногда ей казалось, будто любимая жена Сулеймана на самом деле ей отвечает.

Чтобы воплотить правильный образ могущественной женщины, Мерьем концентрировала внимание и мобилизовала все запасы своего организма. Нередко после съемок Узерли ощущала себя опустошенной и лишенной физических сил.

Актриса также подчеркнула, что образ Хюррем был таким сильным, что звезда и сама забывала, что это только сценарий, а не реальная жизнь.

По словам турецкой кинодивы, она за некоторые поступки ненавидела свою героиню, считая ее порой слишком эгоистичной и злой. Но, чтобы правильно войти в образ, всеми силами пыталась найти ей хоть некое оправдание, пусть даже очень слабое.

Тем не менее, Мерьем в целом рада участию в «Великолепном веке». Но при этом уверена, что роль Хюррем - лишь одна из немногих в карьере.