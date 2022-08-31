Ди Каприо расстался с возлюбленной Морроне, которой недавно исполнилось 25 лет
Звезда мирового уровня Леонардо Ди Каприо встречается только с молодыми красавицами. В народе ходит молва, что актёр не встречается с красавицами, перешагнувшими возрастной рубеж в 25 лет.
Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с Камилой Морроне. Интересно, что модели, освоившей профессию актрисы, не так давно исполнилась 25 лет.
Поклонники именитого актёра убеждены, что девушка стала старой для голливудского мачо, так как существует теория о том, что артист не заводит романы с красавицами, достигшими 25 лет.
Инсайдеры заявили изданию "The Sun": "Лео и Камилла прекратили свои отношения летом. Между ними нет никаких чувств. Это просто пришло к естественному концу".
Ди Каприо познакомился с Морроне в 2008 году, когда той было 12 лет. Девочку как дочь Люсилы Сола представил ему Аль Пачино, состоящий в романтических отношениях с матерью подростка. Леонардо был другом семьи в течение долгих лет.
В 2017 году звезда Голливуда встретился с Камиллой. В тот период артист расстался с моделью Ниной Агдал и был готов к новым отношениям. В 2018 году в сети появились сведения, что знаменитости (Лео и Камила) встречаются.
Ди Каприо относился к девушке с особым трепетом и восторгом.
Как пара звёзды появились на церемонии вручения премии "Оскар" в 2020 году. Чуть позже они хотели пожениться, а в их доме царили совет да любовь.
К сожалению, время расставило всё на свои места. Семью знаменитости так и не создали, распрощавшись.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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