Лолита заявила, что после смерти хочет быть кремированной
Певица призналась, что не хотела бы пышных похорон, и что такой вариант позволяет сэкономить.
Российская певица Лолита заявила: она завещает, чтобы после ухода из жизни ее тело предали кремации.
Как сообщает Рамблер, такое признание звезда сделала во время передачи на YouTube-шоу «А поговорить?».
Звезда удивила поклонников продуманностью своих планов относительно такого решения. По словам Милявской, она не хотела бы, чтобы ее похороны были пышными. Лолита предпочтет кремацию, потому что данный вариант дает больше свободы и даже позволяет сэкономить.
«Я выбрала 3 места, где мне будет хорошо: в Киеве либо в Одессе. Или Лялин переулок в Москве, где я состоялась, где у меня было много всего. Или в Болгарии - напротив дома», — поделилась певица.
Лолита весь август провела за работой, а теперь отправилась на отдых в Болгарию, где находятся ее родные.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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