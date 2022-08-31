Автоколонна миссии МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС
Колонна машин группы экспертов миссии МАГАТЭ выехали из Киева и направились в сторону Энергодара, где располагается ЗАЭС.
В среду утром, 31 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер», ссылаясь на очевидца, сообщило о том, что члены миссии МАГАТЭ покинули Киев и направились в сторону Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция, подвергающаяся обстрелам ВСУ.
В свою очередь французское информационное агентство «Франс-Пресс» заявило, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавляющий группу экспертов следующих на ЗАЭС, подтвердил информацию касательно отъезда инспекции из столицы Украины для прибытия в конечную точку маршрута.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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