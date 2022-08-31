Последний руководитель СССР, Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года

Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз он дистанцировался от чаяний пробужденных им народов.

Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз он дистанцировался от чаяний пробужденных им народов, пишет сегодня "Ле Фигаро".

Михаил Горбачев был хорошим поборником двух дел: выживания коммунизма и сохранения Советского Союза. Эта лапидарная формула московского интеллигента резюмирует всю историю...

Эта непреложная данность сформировала мировоззрение Михаила Горбачева так глубоко , что в конце концов погубила его. Тот, кто всегда умел предугадывать реакцию своих политических противников, не разглядел грядущего циклона национального возрождения.

Некоторые будут говорить о вине, даже о политической слепоте. Но были ли у Горбачева средства, чтобы не быть слепым? Мог ли Горбачев отречься от Горбачева?

«Мы не можем расстаться, товарищи», — воскликнул он в декабре 1990 года перед съездом писателей, — «Это заложено в наших генах!»