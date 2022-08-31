Последний руководитель СССР, Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года
Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз он дистанцировался от чаяний пробужденных им народов.
Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз он дистанцировался от чаяний пробужденных им народов, пишет сегодня "Ле Фигаро".
Михаил Горбачев был хорошим поборником двух дел: выживания коммунизма и сохранения Советского Союза. Эта лапидарная формула московского интеллигента резюмирует всю историю...
Эта непреложная данность сформировала мировоззрение Михаила Горбачева так глубоко , что в конце концов погубила его. Тот, кто всегда умел предугадывать реакцию своих политических противников, не разглядел грядущего циклона национального возрождения.
Некоторые будут говорить о вине, даже о политической слепоте. Но были ли у Горбачева средства, чтобы не быть слепым? Мог ли Горбачев отречься от Горбачева?
«Мы не можем расстаться, товарищи», — воскликнул он в декабре 1990 года перед съездом писателей, — «Это заложено в наших генах!»
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Охлобыстин выступил против возвращения звёзд, покинувших Россию с началом спецоперации
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что жители РФ "посидят на культурной диете" и насладятся творчеством новых талантов, для которых важны не только деньги. С коллегой по сцене и экрану согласился Дмитрий Певцов.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Обнаруженная на глубине: невероятная рыба с прозрачной головой
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины