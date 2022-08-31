Михаил Горбачев: как первый президент СССР относился к спецоперации на Украине
Михаил Горбачев прожил достаточно долго, чтобы застать те изменения, который происходят в современном мире. Как же великий лидер СССР относился к тому, что происходит сегодня на Украине?
Эпоха разрядки и контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой сменилась проведением спасения Украины от национализма и коррупции, в которой оружие США и НАТО используется против российских войск с сопутствующим риском прямого столкновения между ядерными сверхдержавами в результате случайности или просчета.
К тому времени, когда Горбачев ушел в отставку в конце 1991 года, советско-натовская граница больше не была горячей точкой.
Нато отвело все войска, кроме нескольких тысяч, с восточного фланга, и ужасы холодной войны, казалось, остались в книгах по истории и музеях.
После февральского вторжения на Украину НАТО перебросило войска на восток, мобилизовав 40 000 военнослужащих под своим непосредственным командованием, с планами привести 300 000 в состояние повышенной готовности.
Горбачев, которому исполнился 91 год и у которого уже было плохое здоровье, когда началось вторжение, выступил с заявлением через свой фонд через несколько дней после тотального наступления России, призывая к “скорейшему прекращению боевых действий и немедленному началу мирных переговоров”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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