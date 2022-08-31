Азиза шокирована внешностью Борисовой после пластики

Встретив Дану Борисову на съёмках шоу "Пусть говорят", Азиза отругала ведущую за внешний вид, отметив, что та выглядит ужасно после пластической хирургии.

Известная исполнительница Азиза "пожалела" ведущую Дану Борисову на съемках передачи "Пусть говорят".

Артистка заметила, что Борисова выглядит отвратительно. Азиза призвала Дану посмотреть на себя.

Артистка заявила в эфире программы, обращаясь к Борисовой: "Мне тебя жалко! Ты же красавица! Посмотри, в кого ты превратилась!"

Борисова критику звезды сцены оставила без ответа, заявив, что довольна результатом хирургического вмешательства.

Телеведущая рассказала, что специалисты избавили её от жировых отложений в области живота, спины и ног. Выкаченный жир врачи распределили в другие части тела.