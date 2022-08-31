Первая российская бронемашина класса MRAP для спецназа проходит испытания
Перед конструкторами стояла задача, создать современный, маневренный и невредимый бронеавтомобиль, для действия в условиях современной войны.
По словам главного конструктора АО «Ремдизель» Игоря Зараховича, бронеавтомобиль К-4386 ЗА-Сптестовые испытания перед запуском в серию.
Это первая российская бронемашина класса MRAP массой 12 тонн и силовой установкой, которая позволяет по бездорожью развивать скорость до 100 км/ч.
По словам представителя «Ремдизель», испытания проходят штатно, машина показывает себя с хорошей стороны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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