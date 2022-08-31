На Кристину Асмус заведено дело о дискредитации ВС России
В ее отношении составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела уже поступили в Тверской суд Москвы.
34-летняя актриса недавно рассказала о своей большой загруженности. Ее график расписан до минут: съемки, спектакли в театре, премьеры.
Как сообщает СтарХит, минувшие 1,5 месяца Кристина Асмус провела в Ярославле - на проекте «РАЙцентр». Анонсируя кино, артистка отметила, что "будет много черного юмора" и "настоящей грязи".
Но. как сообщает издание, часть гонорара звезде придется отдать на погашение штрафа. В Тверской суд Москвы в отношении Кристины недавно поступило дело об административном правонарушении.
Звезда обвиняется по статье 20.3.3, Ч. 1 - дискредитация ВС РФ. Максимальное наказание по этой статье - до 50 тысяч рублей. Какие именно высказывания допустила Асмус, не уточняется.
Ранее по аналогичной статье был оштрафован Юрий Шевчук. Представители артиста оспорили присужденный шраф в размере 50 тысяч рублей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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