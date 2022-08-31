Горбачев и Рейган: капиталист и коммунист, которые помогли положить конец холодной войне

Майкл Рейган присутствовал в 2004 году на похоронах своего отца, бывшего президента США Рональда Рейгана, человек, сидевший позади него, как он вспоминает, был последним лидером Советского Союза: Михаилом Горбачевым.

“Михаил Горбачев, моя жена и я стали друзьями за эти годы”, - сказал Рейган из Лос-Анджелеса во вторник, узнав о смерти россиянина в возрасте 91 года. “Что я больше всего помню, так это то, что он говорил мне, что каждый раз, когда они с моим отцом встречались, мой отец всегда заканчивал каждую встречу словами: ”Если на то будет воля Божья", а Михаил Горбачев говорил мне: "Я бы оглядел комнату, чтобы увидеть, есть ли там Бог"."

Рональд Рейган и Горбачев, капиталист и коммунист, были маловероятной парой, но их серию громких саммитов хвалили за то, что они помогли положить конец холодной войне. В 1987 году они вместе заключили эпохальную сделку по утилизации ядерных ракет средней дальности.

Бывшие чиновники администрации Рейгана говорили во вторник о взаимопонимании лидеров и разделяли решимость отвести мир от грани войны сверхдержав. Они восхваляли Горбачева как советского лидера, который, в отличие от своих непримиримых предшественников, был готов к конструктивному взаимодействию с Вашингтоном.