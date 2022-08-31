Reuters: Европа готовится к нормированию рисков в российском газовом противостоянии
Европа сталкивается с риском отключения электроэнергии, нормирования и серьезной рецессии, если Россия еще больше сократит поставки газа, и следующая проверка реальности не за горами.
За несколько часов до запланированного отключения ПАО "Газпром" задало тревожный тон, уведомив французскую компанию Engie SA о том, что она прекратит поставки с четверга из-за разногласий по поводу платежей. Этот шаг увеличивает сокращение поставок на континент, поскольку Москва принимает ответные меры за санкции, связанные с ее вторжением в Украину.
“Как мы и ожидали, Россия использует газ в качестве оружия войны”, - заявила в среду министр энергетики Агнес Панье-Рунахер. “У нас есть все средства, чтобы справиться с этой ситуацией и пережить зиму”.
Наихудший сценарий повлечет за собой полное прекращение поставок российского газа в регион и раннее похолодание. При ограниченном количестве доступных альтернативных источников питания резкий рост спроса на отопление приведет к росту цен до новых высот, что может спровоцировать социальные волнения и проверить решимость Европы поддержать Украину.
Опубликовано: Силивончик Алина
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