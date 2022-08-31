Концерт Меладзе в Италии не состоится из-за дорогих билетов
Итальянцы отказались покупать билеты на выступление Валерия Меладзе из-за необснованно высокой стоимости.
Не так давно появились сведения о том, что известный исполнитель Валерий Меладзе вернулся в РФ и даже стал выступать с концертами в российской столице.
Оказывается, в это время артист должен был выступать перед итальянцами в городе Форте-деи-Марми, однако концерт Меладзе там был отменён.
Причиной отмены выступления певца стали необоснованно дорогие билеты. Для того чтобы посетить шоу российской знаменитости, жители Италии должны были выложить от 500 до 2800 евро за мероприятие.
Желающих расстаться с такими деньгами в обмен на пение Меладезе не оказалось. В итоге концерт, запланированный на 28 августа в Италии, не состоялся.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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