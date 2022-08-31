«Газпром» полностью приостановил поставки газа в ЕС из-за регламентных работ

Трехдневное отключение связано с техническим обслуживанием компрессорной станции в России.

Поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток»  были  полностью остановлены в среду, 31 августа, согласно данным европейской газотранспортной сети «Энтсог» и заявлению «Газпрома» . 

Российский газовый гигант объявил в пятницу, 26 августа, об этом перерыве, который должен продлиться три дня (с 31 августа по 2 сентября) и который связан с работой компрессорной станции, расположенной в России.

«Начались запланированные работы на газокомпрессорной станции» , — говорится в заявлении российской группы, размещенном в ее Telegram-аккаунте. 

Ранее во вторник «Газпрома» объявил полной остановке поставок газа французской группе Engie , которую он обвиняет в неуплате причитающихся сумм за указанные поставки.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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