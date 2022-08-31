«Газпром» полностью приостановил поставки газа в ЕС из-за регламентных работ
Трехдневное отключение связано с техническим обслуживанием компрессорной станции в России.
Поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены в среду, 31 августа, согласно данным европейской газотранспортной сети «Энтсог» и заявлению «Газпрома» .
Российский газовый гигант объявил в пятницу, 26 августа, об этом перерыве, который должен продлиться три дня (с 31 августа по 2 сентября) и который связан с работой компрессорной станции, расположенной в России.
«Начались запланированные работы на газокомпрессорной станции» , — говорится в заявлении российской группы, размещенном в ее Telegram-аккаунте.
Ранее во вторник «Газпрома» объявил полной остановке поставок газа французской группе Engie , которую он обвиняет в неуплате причитающихся сумм за указанные поставки.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Охлобыстин выступил против возвращения звёзд, покинувших Россию с началом спецоперации
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что жители РФ "посидят на культурной диете" и насладятся творчеством новых талантов, для которых важны не только деньги. С коллегой по сцене и экрану согласился Дмитрий Певцов.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Обнаруженная на глубине: невероятная рыба с прозрачной головой
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины