«Газпром» полностью приостановил поставки газа в ЕС из-за регламентных работ

Трехдневное отключение связано с техническим обслуживанием компрессорной станции в России.

Поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены в среду, 31 августа, согласно данным европейской газотранспортной сети «Энтсог» и заявлению «Газпрома» .

Российский газовый гигант объявил в пятницу, 26 августа, об этом перерыве, который должен продлиться три дня (с 31 августа по 2 сентября) и который связан с работой компрессорной станции, расположенной в России.

«Начались запланированные работы на газокомпрессорной станции» , — говорится в заявлении российской группы, размещенном в ее Telegram-аккаунте.

Ранее во вторник «Газпрома» объявил полной остановке поставок газа французской группе Engie , которую он обвиняет в неуплате причитающихся сумм за указанные поставки.