Bloomberg: Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную станцию
Миссия Международного агентства по атомной энергии покинула Киев и направлялась на Запорожскую атомную электростанцию в рамках усилий по оценке и стабилизации ситуации там в ближайшие дни.
Это первый - и очень ожидаемый - визит агентства с тех пор, как объект был захвачен российскими войсками вскоре после их вторжения в феврале, что вызвало обеспокоенность по поводу потенциальной атомной катастрофы. С июля обстрелы завода, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга, участились и стали почти ежедневным явлением.
Тем временем ПАО "Газпром" отключило ключевой газопровод "Северный поток" на три дня технического обслуживания, как и планировалось. Широко распространены опасения, что Москва найдет еще один предлог для ограничения поставок в Европу, что приведет к риску нормирования, отключений электроэнергии и глубокой рецессии.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
-
Охлобыстин выступил против возвращения звёзд, покинувших Россию с началом спецоперации
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что жители РФ "посидят на культурной диете" и насладятся творчеством новых талантов, для которых важны не только деньги. С коллегой по сцене и экрану согласился Дмитрий Певцов.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации российской армии
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Обнаруженная на глубине: невероятная рыба с прозрачной головой
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины