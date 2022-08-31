Bloomberg: Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную станцию

Миссия Международного агентства по атомной энергии покинула Киев и направлялась на Запорожскую атомную электростанцию в рамках усилий по оценке и стабилизации ситуации там в ближайшие дни.

Это первый - и очень ожидаемый - визит агентства с тех пор, как объект был захвачен российскими войсками вскоре после их вторжения в феврале, что вызвало обеспокоенность по поводу потенциальной атомной катастрофы. С июля обстрелы завода, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга, участились и стали почти ежедневным явлением.

Тем временем ПАО "Газпром" отключило ключевой газопровод "Северный поток" на три дня технического обслуживания, как и планировалось. Широко распространены опасения, что Москва найдет еще один предлог для ограничения поставок в Европу, что приведет к риску нормирования, отключений электроэнергии и глубокой рецессии.