Акции «Газпрома» резко выросли на 31%, после остановки «Северного потока»

Акции российской компании «Газпром» выросли на 31%, после информации о приостановке «Северного потока».

В среду, 31 августа 2022 года, по данным Московской биржи акции российской энергетической компании «Газпром» выросли в цене на 31% и на данный момент составляют 267,25 российских рублей.

Отмечается, что после резкого скачка стоимости акций «Газпрома» на фоне информации о временной приостановке транзита сжиженного природного газа по «Северному потоку», Мосбиржа повысила верхнюю границу котировки, установив её на отметке 279,96 рублей.