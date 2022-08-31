Тайвань закупает американское оружие, помогая Украине сдерживать Россию
Тайвань накапливает оружие американского производства, которое Украина использовала, чтобы помешать российским военным.
Это является признаком того, что Тайбэй применяет уроки конфликта, чтобы удержать Китай от выполнения угроз захватить остров силой, если это необходимо.
Заказ на противотанковые ракеты Javelin вступил в стадию производства и поставки, сообщил в среду на брифинге в столице начальник штаба армии Тайваня Чан Юань-шиун. ”Программа реализуется в соответствии с планом", - сказал он.
Чанг добавил, что “Тайвань и Соединенные Штаты предпринимают совместные усилия по управлению и планированию, чтобы убедиться, что система будет поставлена вовремя”, но не назвал дату.
Опубликовано: Силивончик алина
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