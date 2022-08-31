NI: Оптовые цены на газ падают, поскольку Европа готовится вмешаться в энергетические рынки
Оптовые цены на газ резко упали в редкую передышку от недавних максимумов на фоне признаков того, что Европа готовится к прямому вмешательству на энергетических рынках.
Европейская комиссия заявила, что работает “в полную силу” над чрезвычайным пакетом мер и над долгосрочной “структурной реформой рынка электроэнергии” для борьбы с резким ростом цен, в то время как усилия по заполнению газовых хранилищ, похоже, идут с опережением графика.
Оптовая цена на газ в Великобритании на день вперед упала более чем на 20% до 447p за баррель во вторник, в то время как контракт на месяц вперед снизился на четверть, до 473p за баррель.
Цены снизились с почти рекордных максимумов, но все еще в 12 раз выше, чем в начале 2021 года, до начала энергетического кризиса.
Опубликовано: Силивончик Алина
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