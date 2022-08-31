Охлобыстин выступил против возвращения звёзд, покинувших Россию с началом спецоперации

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что жители РФ "посидят на культурной диете" и насладятся творчеством новых талантов, для которых важны не только деньги. С коллегой по сцене и экрану согласился Дмитрий Певцов.

Актер и депутат Дмитрий Певцов разместил в своем Телеграм-канале отрывок интервью актёра Ивана Охлобыстина.

Артист не называет знаменитостей, осудивших спецоперацию РФ и покинувших государство, предателями. Просто звезда экрана не испытывает к подобным личностям уважения и не желает, чтоб те возвращались на родину.

В интервью Охлобыстин заявляет: "Мне не хочется, чтобы они возвращались. Мнение, что зритель сам решит, не выдерживает критики. Культура последних десятилетий изуродовала зрителя. Зритель ничего не решит и будет смиренно принимать то, что ему предложат чиновники от культуры.

А они лица, чаще всего, в воспитании зрителя не заинтересованные. Предпочитающие пользоваться услугами тех, с кем наслаждались коктейлями на берегах Коста-Бланки и мяли влажными пальчиками брендовые тряпочки в магазинах Милана".

Охлобыстин считает, что соотечественники "год-другой посидят на культурной диете", пока на смену покинувшим родное государство артистам не придут новые таланты, ориентированные на возрождение культуры, а не только на деньги.