Депутаты Рады требуют признать Беларусь спонсором терроризма

Депутаты Верховной Рады Украины выступили с призывом признать Беларусь спонсором терроризма.

31 августа новостное агентство РИА сообщило, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект обращения к международным организациям о признании Республики Беларусь страной-спонсором терроризма.

Отмечается, что инициаторами данного проекта выступили депутаты от партии «Слуга народа» и «Батькивщина», однако официальные документы касательно обращения украинского парламента не размещены на веб-сайте Рады.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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