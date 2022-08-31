Депутаты Рады требуют признать Беларусь спонсором терроризма
Депутаты Верховной Рады Украины выступили с призывом признать Беларусь спонсором терроризма.
31 августа новостное агентство РИА сообщило, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект обращения к международным организациям о признании Республики Беларусь страной-спонсором терроризма.
Отмечается, что инициаторами данного проекта выступили депутаты от партии «Слуга народа» и «Батькивщина», однако официальные документы касательно обращения украинского парламента не размещены на веб-сайте Рады.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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