Великобритания подтвердила, что российские войска немного отошли от линии фронта

Британская разведка заявила, что войска Владимира Путина были “местами отброшены на некоторое расстояние” вдоль линии фронта на юге Украины в результате контратаки.

Они подчеркнули, что украинские бронетанковые подразделения атаковали российскую армию “по нескольким направлениям” в этом регионе страны.

Они предсказали, что генералы г-на Путина будут стремиться “заткнуть бреши” в своей относительно “слабой” обороне.

Но армейский корпус, срочно направляемый в зону боевых действий, “весьма вероятно, испытывает нехватку личного состава”, добавили они, поскольку войска прошли “ограниченную подготовку”.

В своей последней разведывательной сводке Министерство обороны в Лондоне сообщило: “Украинские бронетанковые силы с понедельника продолжают атаковать Южную группировку российских войск на нескольких направлениях по всему югу страны.