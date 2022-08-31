Великобритания подтвердила, что российские войска немного отошли от линии фронта
Британская разведка заявила, что войска Владимира Путина были “местами отброшены на некоторое расстояние” вдоль линии фронта на юге Украины в результате контратаки.
Они подчеркнули, что украинские бронетанковые подразделения атаковали российскую армию “по нескольким направлениям” в этом регионе страны.
Они предсказали, что генералы г-на Путина будут стремиться “заткнуть бреши” в своей относительно “слабой” обороне.
Но армейский корпус, срочно направляемый в зону боевых действий, “весьма вероятно, испытывает нехватку личного состава”, добавили они, поскольку войска прошли “ограниченную подготовку”.
В своей последней разведывательной сводке Министерство обороны в Лондоне сообщило: “Украинские бронетанковые силы с понедельника продолжают атаковать Южную группировку российских войск на нескольких направлениях по всему югу страны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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