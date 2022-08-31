На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации российской армии

Тверской суд Москвы составил протокол за фэйки о российской армии в отношении российской актрисы Кристину Асмус.

31 августа пресс-служба Тверского районного суда города Москвы сообщила, что в отношении Кристины Асмус зарегистрирован административный протокол за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Отмечается, что российской актрисе, получившей известность после своей роли в телесериале «Интерны», грозит мера наказания в виде штрафа от 30 000 до 50 000 российских рублей за публичное распространение фэйков об армии России.