Ученые рассказали, что самцы дельфинов формируют пожизненные связи, которые помогают им находить себе пару

В поведении, ранее наблюдавшемся только у людей, "социальный мозг" помогает дельфинам формировать сложные союзы, чтобы отогнать своих соперников за самок.

Новое исследование показало, что дельфины формируют десятилетние социальные связи и сотрудничают между группами, чтобы помочь друг другу найти партнеров и бороться с конкурентами - поведение, ранее не подтвержденное среди животных.

“У этих дельфинов есть долгосрочные стабильные союзы, и у них есть межгрупповые союзы. Альянсы альянсов альянсов, на самом деле”, - сказал доктор Ричард Коннор, поведенческий эколог из Университета Массачусетса в Дартмуте и один из ведущих авторов статьи. “Но до нашего исследования считалось, что кооперативные союзы между группами присущи только людям”.

Команда исследователей Коннора собирала данные в период с 2001 по 2006 год, проводя интенсивные исследования на лодках в Шарк-Бей, Западная Австралия. Исследователи отслеживали дельфинов, наблюдая за ними и прислушиваясь к ним, используя их уникальные идентификационные свистки, чтобы отличить их друг от друга.