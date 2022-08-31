Кубанские казаки не стали выступать на одной сцене с Манижей из-за её политической позиции

Кубанские казаки не стали выступать с исполнительницей Манижей на фестивале "Александровская крепость". Причиной отказа стала позиция артистки относительно спецоперации РФ в Украине.

Кубанские казаки не согласны выходить на одну сцену с Манижей из-за позиции певицы по спецоперации.

Организатор музыкального фестиваля "Александровская крепость" фонд "Вольное дело" пытается разрешить конфликт, но казацкие участники военно-патриотического мероприятия на уступки идти не хотят.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщает: "Если организаторы не пересмотрят свое решение по вопросу участия певицы Манижи в мероприятиях фестиваля "Александровская крепость", то тогда казаки, творческие коллективы и мастера-ремесленники Кубанского казачьего войска однозначно не примут участия".

Фестиваль должен пройти в сентябре текущего года в Усть-Лабинске Краснодарского края.