Боррель призвал вернуть эпоху сотрудничества с Россией
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал вернуть эпоху сотрудничества с Россией, заложенную Горбачёвым.
31 августа представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём аккаунте Twitter заявил о необходимости возвращения эпохи сотрудничества с Россией, которая была заложена скончавшимся этой ночью в Москве первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
Боррель отметил огромный вклад в мировую историю, которую привнёс награждённый за свои заслуги Нобелевской премией мира Горбачёв, ввиду чего высказал своё желание срочно возродить эпоху взаимовыгодного сотрудничества с РФ дабы изменить ситуацию в области международной безопасности, защитив человечество от всевозможных глобальных угроз.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Юрий Соболевский заявил что Украина имеет успехи в Херсонском контрнаступлении
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Индонезия призывает G20 к действиям по борьбе с изменением климата
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года