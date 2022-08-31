Глава дипломатии ЕС Боррель призвал вернуть эпоху сотрудничества с Россией, заложенную Горбачёвым.

31 августа представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём аккаунте Twitter заявил о необходимости возвращения эпохи сотрудничества с Россией, которая была заложена скончавшимся этой ночью в Москве первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

Боррель отметил огромный вклад в мировую историю, которую привнёс награждённый за свои заслуги Нобелевской премией мира Горбачёв, ввиду чего высказал своё желание срочно возродить эпоху взаимовыгодного сотрудничества с РФ дабы изменить ситуацию в области международной безопасности, защитив человечество от всевозможных глобальных угроз.