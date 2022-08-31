Spiegel: Лесопромышленные города Европы могут сократить выбросы CO2 на 100 миллиардов тонн к 2100 году
Защитники окружающей среды говорят, что замена естественных лесов древесными плантациями для реализации изменений в практике строительства - это безумие.
Согласно новому исследованию, строительство новых городских домов из дерева вместо бетона и стали может сэкономить около 10% углеродного бюджета, необходимого для ограничения глобального потепления до 2 °C в этом столетии.
Пересмотр методов строительства, необходимый для такого сдвига, потребует до 149 миллионов гектаров новых лесных насаждений – и увеличения урожаев в незащищенных естественных лесах – но это не должно затрагивать сельхозугодья, говорится в документе Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK).
Согласно исследованию, размещение 90% растущего городского населения мира в деревянных зданиях средней этажности может предотвратить 106 миллиардов тонн выбросов углекислого газа к 2100 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
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