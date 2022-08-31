На концерте Нетребко в Кёльне прошла акция протеста
Жители немецкого Кёльна устроили акцию протеста против выступления оперной певицы в их городе.
Немцы вышли на акцию протеста против концерта российской артистки Анны Нетребко в Кёльне. 50 жителей города Германии собрались у входа городской филармонии, где проходил концерт оперной дивы.
Собравшиеся требовали не аплодировать Нетребко, обвиняя артистку в пропаганде. На плакатах активистов была надпись "Мы не забыли". Об этом сообщили немецкие СМИ.
В августе поступила информация, что Нетребко возобновила концертную деятельность за границей. В декабре Ильдар Абдразаков откроет новый сезон знаменитого миланского Ла Скала.
Опубликовано: Наталья гончарова
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