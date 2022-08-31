Украинцы собрали митинг, протестуя против выступления Анны Нетребко в Кельне
Концерт проходил в городской филармонии, в нем участвовал также муж оперной дивы Юсиф Эйвазов.
Беженцы, недовольные концертом российской оперной певицы, держали плакаты, утверждающие, что Нетребко поддержала действия Москвы.
Участники митинга кричали, что «Донецк и Луганск — Украина», сообщает Рамблер.
Издание также отмечает, что на афише Кельнской филармонии написано: Нетребко и Эйвазов несут на сцену "свою любовь".
Ранее Анна Нетребко отказывалась выражать свою позицию, по этой причине с ней были расторгнуты договоры рядом западных опер и немецким звукозаписывающим лейблом.
После этого певица заявила о своей поддержке украинцев. Она подчеркнула, что не была сторонником какой-либо партии и никогда не получала денег от властей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Юрий Соболевский заявил что Украина имеет успехи в Херсонском контрнаступлении
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года