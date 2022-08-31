Украинцы собрали митинг, протестуя против выступления Анны Нетребко в Кельне

Концерт проходил в городской филармонии, в нем участвовал также муж оперной дивы Юсиф Эйвазов.

Беженцы, недовольные концертом российской оперной певицы, держали плакаты, утверждающие, что Нетребко поддержала действия Москвы.

Участники митинга кричали, что «Донецк и Луганск — Украина», сообщает Рамблер.

Издание также отмечает, что на афише Кельнской филармонии написано: Нетребко и Эйвазов несут на сцену "свою любовь".

Ранее Анна Нетребко отказывалась выражать свою позицию, по этой причине с ней были расторгнуты договоры рядом западных опер и немецким звукозаписывающим лейблом.

После этого певица заявила о своей поддержке украинцев. Она подчеркнула, что не была сторонником какой-либо партии и никогда не получала денег от властей.