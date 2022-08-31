Китай снова помещает миллионы людей в карантин из-за Covid
Ключевые города Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Далянь снова находятся под ограничениями на фоне протестов и данных, свидетельствующих о замедлении темпов роста производства.
Китай вновь ввел карантин для миллионов своих граждан после новых вспышек Covid-19, поскольку правительство продолжает проводить жесткую политику по сдерживанию распространения вируса перед лицом новых доказательств того, что он душит экономику.
Меры затронули города от южных городов Шэньчжэнь и Гуанчжоу до северного портового города Далянь, а также от западного мегаполиса Чэнду до Шицзячжуана в центральной провинции Хэбэй.
В Шэньчжэне по меньшей мере четыре района с общим населением около 9 миллионов человек уже распорядились закрыть развлекательные и культурные заведения, а также приостановили или сократили количество ресторанов на несколько дней.
Опубликовано: Силивончик Алина
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