Китай снова помещает миллионы людей в карантин из-за Covid

Ключевые города Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Далянь снова находятся под ограничениями на фоне протестов и данных, свидетельствующих о замедлении темпов роста производства.

Китай вновь ввел карантин для миллионов своих граждан после новых вспышек Covid-19, поскольку правительство продолжает проводить жесткую политику по сдерживанию распространения вируса перед лицом новых доказательств того, что он душит экономику.

Меры затронули города от южных городов Шэньчжэнь и Гуанчжоу до северного портового города Далянь, а также от западного мегаполиса Чэнду до Шицзячжуана в центральной провинции Хэбэй.

В Шэньчжэне по меньшей мере четыре района с общим населением около 9 миллионов человек уже распорядились закрыть развлекательные и культурные заведения, а также приостановили или сократили количество ресторанов на несколько дней.