Дайнеко ответила на оскорбление Арифулиной
Режиссёр проекта "Фабрика звёзд" Рина Арифулина "прошлась" по многим участникам проекта. Досталось и Виктории Дайнеко.
Продюсер Лина Арифулина позволила себе назвать исполнительницу Викторию Дайнеко, а в прошлом участницу популярного проекта "Фабрика звёзд", "колхозницей".
С ответом певица тянуть не стала, назвав директора реалити-шоу "озлобленной женщиной, с которой точно нечего поделать".
Дайнеко заявила: "Не тяну уже как 18 лет. Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами - уж точно ничего...".
Арифулина выразила недовольство не только в адрес Виктории. Досталось победительнице одного из сезонов "Фабрики звёзд" Ирине Дубцовой, которую продюсер назвала "квадратной", посоветовав той похудеть.
Юлию Михальчик Арифулина певицей никогда не считала. Успех артистки она объясняет симпатией к исполнительнице продюсера Александра Шульгина.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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