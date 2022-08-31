Дайнеко ответила на оскорбление Арифулиной

Режиссёр проекта "Фабрика звёзд" Рина Арифулина "прошлась" по многим участникам проекта. Досталось и Виктории Дайнеко.

Продюсер Лина Арифулина позволила себе назвать исполнительницу Викторию Дайнеко, а в прошлом участницу популярного проекта "Фабрика звёзд", "колхозницей".

С ответом певица тянуть не стала, назвав директора реалити-шоу "озлобленной женщиной, с которой точно нечего поделать".

Дайнеко заявила: "Не тяну уже как 18 лет. Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами - уж точно ничего...".

Арифулина выразила недовольство не только в адрес Виктории. Досталось победительнице одного из сезонов "Фабрики звёзд" Ирине Дубцовой, которую продюсер назвала "квадратной", посоветовав той похудеть.

Юлию Михальчик Арифулина певицей никогда не считала. Успех артистки она объясняет симпатией к исполнительнице продюсера Александра Шульгина.