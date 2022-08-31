Китай задушил терроризм внутри страны крепкой экономикой
Госдеп США опубликовал доклад, в котором раскритиковал власти КНР за информационную кампанию и желание «доминировать в глобальном дискурсе» по вопросу Синьцзян.
В КНР ответили на это выпад США тем, что напомнили о террористическом наследии уйгуров.
При этом власти Китая всегда подчеркивают, что «никаких лагерей в провинции не существует», речь идет о школах повышения квалификации сотрудников предприятия региона.
После «очистки» провинции от террористов ее ВВП удвоился. Было создано 5 млн рабочих мест и свыше 3,06 млн китайцев вышли из нищеты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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