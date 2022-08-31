Киев после провала «контрнаступу» на Херсон ужесточает цензуру

Киевский режим переложил ответственность за неудачную попытку прорыва на Херсон на СМИ, назвав причиной провала «утечку информации».

После провала «контрнаступу» на Херсон киевский режим ввел жесткую цензуру по военной информации. Ограничения касаются всех журналистов, которые освещают деятельность ВСУ.

Корреспондентам больше нельзя напрямую работать с подразделениями, а только после цепочки согласования.

Запрещено публиковать фото и видеоматериалы, касающиеся боевых действий, а также оценивать действия военных. Ограничения вступают в силу с 31 августа.

При этом сами военные ВСУ очень активно используют соцсети и мессенджеры, где публикуют в том числе и ход боев и оценки командирам.