Филипп Янковский победил рак и выглядит отлично

Сын легенды советского кинематографа Олега Янковского Филипп излечился от онкологического заболевания. Актёр чувствует себя хорошо и помолодел.

Актёр Филипп Янковский - достойный сын своего знаменитого отца Олега Янковского.

Артист отлично сыграл в десятках ярких картин. Не все в курсе, что долгие годы звезда экрана сражался со смертельно опасным заболеванием.

Только в 2014 году стало известно, что знаменитость лечится от рака. Диагноз актёра - фолликулярная лимфома 3-ей стадии.

Янковский проходил лечение под наблюдением лучших онкологов, пройдя несколько курсов химиотерапии, смог онкологию.

Филипп уверяет: "Все хорошо. Все осталось в прошлом. Живем, работаем"

Недавно актер предстал помолодевшим на премьере 2-ой части сериала "Контейнер".

Многосерийную картину можно будет смотреть уже с 8 сентября на платформе START.