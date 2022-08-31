Филипп Янковский победил рак и выглядит отлично
Сын легенды советского кинематографа Олега Янковского Филипп излечился от онкологического заболевания. Актёр чувствует себя хорошо и помолодел.
Актёр Филипп Янковский - достойный сын своего знаменитого отца Олега Янковского.
Артист отлично сыграл в десятках ярких картин. Не все в курсе, что долгие годы звезда экрана сражался со смертельно опасным заболеванием.
Только в 2014 году стало известно, что знаменитость лечится от рака. Диагноз актёра - фолликулярная лимфома 3-ей стадии.
Янковский проходил лечение под наблюдением лучших онкологов, пройдя несколько курсов химиотерапии, смог онкологию.
Филипп уверяет: "Все хорошо. Все осталось в прошлом. Живем, работаем"
Недавно актер предстал помолодевшим на премьере 2-ой части сериала "Контейнер".
Многосерийную картину можно будет смотреть уже с 8 сентября на платформе START.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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