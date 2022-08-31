Соломоновы острова запретили американскому военному кораблю швартовку
Соломоновы острова запретили пришвартоваться и дозаправить свое судно береговой охраны США.
Это произошло потому, что ведомственные органы не дали ответа и запроса о дозаправке и поставках, сообщил американский чиновник.
На такой инцидент правительство Соломоновых островов не сразу ответило, однако чуть позже последовал ответ, что т.к. у них достаточно напряженные отношения с США, из-за того, что в мае был подписал пакт о безопасности с Китаем.
Также было отмечено, что судно USCGC Oliver Henry находилось на запрещенной зоне, а также осуществляла незаконный промысел в южной части Тихого океана.
Опубликовано: Силивончик Алина
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