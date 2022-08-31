НАСА предпримет вторую попытку дебютного запуска ракеты на Луну в субботу
НАСА хотят предпринять вторую попытку запустить свою ракету следующего поколения на Луну в субботу, 3 сентября, после того, как пара технических неполадок сорвала первоначальную попытку впервые оторвать космический корабль от земли.
Но перспективы успеха в субботу оказались омрачены прогнозами погоды, предсказывающими лишь 40%-ную вероятность благоприятных условий в этот день, в то время как космическое агентство США признало, что некоторые нерешенные технические проблемы еще предстоит решить.Реклама · Прокрутите страницу, чтобы продолжить показывать рекламу
На данный момент, по словам представителей НАСА, планы предусматривают сохранение 32-этажной ракеты Space Launch System (SLS) и ее капсулы для астронавтов Orion на стартовой площадке, чтобы избежать необходимости откатывать массивный космический корабль обратно в сборочный цех для более масштабного цикла испытаний и ремонта.
Опубликовано: Силивончик Алина
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