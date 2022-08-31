Встреча глав МИД G7 состоится в Мюнстере в начале ноября

В начале ноября в Мюнстере запланирована встреча министров иностранных дел стран G7. Подготовка уже идет, сообщила газета Westfälische Nachrichten.

По данным МИД ФРГ, следующая встреча министров иностранных дел G7 запланирована на 3 и 4 ноября. Конкретное место пока не сообщается. Германия в этом году председательствует в G7, поэтому саммит глав правительств прошел в баварском замке Эльмау.

Согласно «Westfäische Nachrichten», сотрудники Бербок были в Мюнстере две недели назад , чтобы внимательно осмотреть локации. По информации dpa, там же присутствовали и органы безопасности. Будут приняты строгие меры безопасности, в основном из-за госсекретаря США Энтони Блинкена.

Помимо Германии и США, в «Группу семи» входят Канада, Великобритания, Франция и Япония.