Встреча глав МИД G7 состоится в Мюнстере в начале ноября
В начале ноября в Мюнстере запланирована встреча министров иностранных дел стран G7. Подготовка уже идет, сообщила газета Westfälische Nachrichten.
По данным МИД ФРГ, следующая встреча министров иностранных дел G7 запланирована на 3 и 4 ноября. Конкретное место пока не сообщается. Германия в этом году председательствует в G7, поэтому саммит глав правительств прошел в баварском замке Эльмау.
Согласно «Westfäische Nachrichten», сотрудники Бербок были в Мюнстере две недели назад , чтобы внимательно осмотреть локации. По информации dpa, там же присутствовали и органы безопасности. Будут приняты строгие меры безопасности, в основном из-за госсекретаря США Энтони Блинкена.
Помимо Германии и США, в «Группу семи» входят Канада, Великобритания, Франция и Япония.
Опубликовано: Тарас Медведев
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