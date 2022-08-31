Страны ЕС разошлись во мнениях из-за запрета на выдачу российских туристических виз
Страны Северного Европейского союза призвали в среду блок из 27 стран ввести широкий запрет на туристические визы для российских граждан, поскольку спецоперация России против Украины затягивается.
Но на встрече министров иностранных дел ЕС в столице Чехии Праге другие страны-члены, такие как Франция, Германия и Бельгия, утверждали, что важно не наказывать русских людей, которые вполне могут выступать против войны или нуждаться во въезде в Европу в гуманитарных целях.
ЕС уже ужесточил визовые ограничения для российских чиновников и деловых людей в мае в соответствии с соглашением 2007 года об облегчении поездок между Россией и Европой. Но все чаще раздаются призывы, в частности, из Польши и стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — ввести более широкий запрет на въезд туристов.
Опубликовано: Силивончик Алина
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