Страны ЕС разошлись во мнениях из-за запрета на выдачу российских туристических виз

Страны Северного Европейского союза призвали в среду блок из 27 стран ввести широкий запрет на туристические визы для российских граждан, поскольку спецоперация России против Украины затягивается.

Но на встрече министров иностранных дел ЕС в столице Чехии Праге другие страны-члены, такие как Франция, Германия и Бельгия, утверждали, что важно не наказывать русских людей, которые вполне могут выступать против войны или нуждаться во въезде в Европу в гуманитарных целях.

ЕС уже ужесточил визовые ограничения для российских чиновников и деловых людей в мае в соответствии с соглашением 2007 года об облегчении поездок между Россией и Европой. Но все чаще раздаются призывы, в частности, из Польши и стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — ввести более широкий запрет на въезд туристов.