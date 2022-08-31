Визит МАГАТЭ может состояться на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября
Ядерные инспекторы ООН, которые сегодня утром отправились на Запорожскую атомную электростанцию Украины из Киева, возможно, не посетят объект до четверга.
Репортер Reuters, путешествующий в колонне с командой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал, что, вероятно, инспекторы останутся на ночь в соседнем городе Запорожье, прежде чем посетить завод, который находится на территории, контролируемой Россией, в четверг.
В настоящее время существует путаница в отношении того, как долго продлится инспекция, после того как российские официальные лица в этом районе предположили, что визит может продлиться всего один день.
В то время как МАГАТЭ и украинские официальные лица предположили, что это может продлиться несколько дней.
Опубликовано: Силивончик Алина
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