Визит МАГАТЭ может состояться на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября

Ядерные инспекторы ООН, которые сегодня утром отправились на Запорожскую атомную электростанцию Украины из Киева, возможно, не посетят объект до четверга.

Репортер Reuters, путешествующий в колонне с командой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал, что, вероятно, инспекторы останутся на ночь в соседнем городе Запорожье, прежде чем посетить завод, который находится на территории, контролируемой Россией, в четверг.

В настоящее время существует путаница в отношении того, как долго продлится инспекция, после того как российские официальные лица в этом районе предположили, что визит может продлиться всего один день.

В то время как МАГАТЭ и украинские официальные лица предположили, что это может продлиться несколько дней.