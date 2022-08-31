Компания «Газпром» остановила прокачку газа в Европу по «Северному потоку»

Технический персонал энергетической компании начал проведение профилактических работ на компрессорной станции «Газпром»

Газовый оператор Nord Stream AG уведомил европейских партнеров о приостановке прокачки газа по "Северному потоку" в связи с проведением плановых регламентных работ.

В "Газпроме" планирую закончить профилактические мероприятия до 04:00 мск 3 сентября. Если технический персонал компании не выявит технических неполадок, то поставки газа в Европу возобновятся в прежних объемах.

Раннее сообщалось, что трубопровод "Северный поток" работает только на 20% от своей мощностью в связи с невозможностью вернуть турбину Siemens в Россию из-за санкционных ограничений.