Правящая партия Японии разорвет все связи с сектой Луны
Премьер-министр Японии заверил в среду 31 августа, что его партия разорвет все отношения с Церковью Объединения (сектой Луны), после убийства Синдзо Абэ.
«Разрыв связей между рассматриваемой организацией и парламентариями от Либерально-демократической партии (ПЛД, консервативно-правые) станет правилом партии», - заявил Фумио Кисида на пресс-конференции.
Избранные должностные лица и политики «должны быть осторожны в отношениях, которые они устанавливают с организациями, которые общество считает проблемными», добавил он.
Премьер-министр пообещал провести расследование связей между членами ПЛД и Церковью объединения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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