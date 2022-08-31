Правящая партия Японии разорвет все связи с сектой Луны

Премьер-министр Японии заверил в среду 31 августа, что его партия разорвет все отношения с Церковью Объединения (сектой Луны), после убийства Синдзо Абэ.

«Разрыв связей между рассматриваемой организацией и парламентариями от Либерально-демократической партии (ПЛД, консервативно-правые) станет правилом партии», - заявил Фумио Кисида на пресс-конференции.

Избранные должностные лица и политики «должны быть осторожны в отношениях, которые они устанавливают с организациями, которые общество считает проблемными», добавил он.

Премьер-министр пообещал провести расследование связей между членами ПЛД и Церковью объединения.