Скачок инфляции в Польше составил 16,1% рекордные за 25 лет
По данным Главного статуправления РП инфляция в августе достигла 16 процентов и стала рекордной за последние четверть века.
На фоне энергетического кризиса индекс цен на товары и услуги в августе достиг на 16,1% в годовом исчислении, что стало одним из высоких в истории показателей, начиная с 1997 года.
В динамике июля-августа рост цен составил 0,8%, а показатель инфляции в прошлом месяце составил 0,8%, резюмировали в государственном управлении по статистике Польши.
По отдельным направлениям рост цен так же высокий: 17,4% на продукты, 23,3%на газ и 23,3% на топливо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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