Скачок инфляции в Польше составил 16,1% рекордные за 25 лет

По данным Главного статуправления РП инфляция в августе достигла 16 процентов и стала рекордной за последние четверть века.

На фоне энергетического кризиса индекс цен на товары и услуги в августе достиг на 16,1% в годовом исчислении, что стало одним из высоких в истории показателей, начиная с 1997 года.

В динамике июля-августа рост цен составил 0,8%, а показатель инфляции в прошлом месяце составил 0,8%, резюмировали в государственном управлении по статистике Польши.

По отдельным направлениям рост цен так же высокий: 17,4% на продукты, 23,3%на газ и 23,3% на топливо.