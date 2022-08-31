ING: Поставки газа и засухи усиливают инфляционный шок

Потрясения в сфере предложения, в том числе превращение поставок газа в оружие и летние засухи, привели к тому, что инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня в 9,1% в августе.

Берт Колин, старший экономист ING по еврозоне, высказал мнение о текущей ситуации - «В последние месяцы глобальное давление со стороны предложения ослабло».

Цены на сырьевые товары упали, включая продовольствие и нефть, что привело к снижению цен на заправке. Транспортные расходы также снизились, и ресурсы снова стали более доступными. Тем не менее, специфические европейские проблемы продолжают подталкивать инфляцию к росту.

Кризис с поставками газа и засухи в настоящее время усиливают сохраняющееся давление на инфляцию со стороны предложения.

Эти засухи ударили по реке Рейн, где уровень воды упал до уровня, который сказался на распределении угля, бензина, пшеницы и других сырьевых товаров.