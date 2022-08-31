Дмитрий Песков рассказал, как его дочь обманули телефонные мошенники

Дочь Пескова попалась на уловки мошенников, которые манипулируют с личными данными и данными банковских карт своих жертв.

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как в прошлом году его дочь стала жертвой мошеннической схемы, связанной с преступлениями с использованием компьютерной техники.

Дочь Пескова рассказала отцу, что преступник действовал, как заправский гипнотизер и смог выманить у нее все данные карты, в том числе ЦСВ код.

Деньги сняли сразу с двух карт дочери пресс-секретаря, и она получила хороший урок того, что реквизиты карты необходимо держать всегда в секрете.