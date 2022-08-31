Нефть падает, поскольку производственный сектор Китая продолжает сокращаться

Опасения рецессии снова сказываются на ценах на нефть, толкая нефть марки Brent обратно ниже 100 долларов за баррель.

Нефть марки Brent, международный эталон, сегодня утром упала до 97,87 доллара за баррель. Ранее на этой неделе он достиг месячного максимума выше 105 долларов за баррель, но с тех пор ослаб.

Данные, показывающие, что производственный сектор Китая продолжал сокращаться в этом месяце, не улучшили настроения.

Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown, говорит, что трейдеры оценивают сгущающиеся тучи над мировой экономикой и ожидают ослабления спроса.

Вновь всплыли опасения по поводу слабости в Китае, и последний снимок активности показывает все признаки того, что экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) показал, что производство сократилось второй месяц подряд в августе, а замедление потребительского спроса сказалось на объемах заказов.