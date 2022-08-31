Песков дал понять, что позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию с Россией
По мнению спикера Кремля, Анкара тем самым пытается разрешить достаточно сложную ситуацию в черноморско-средиземноморском регионе.
Позиция турецкого руководства по территориальной принадлежности Крыма не препятствует взаимодействию государств, в тех сферах, где это выгодно. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не мешает нам взаимодействовать», отметил Песков и напомнил о взаимодействии с Анкарой в сложных ситуациях, как это было в момент создания морского гуманитарного коридора из черноморских портов Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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