Пирамидка - первая развивающая игрушка маленького гения

Сборка пирамидки способствует развитию интеллекта и логического мышления, совершенствует мелкую моторику рук, координацию движений, учит восприятию цвета, формы и размеров.

Знакомит с понятиями «сверху-снизу», «больше-меньше», «над-под».



Для детей в возрасте 6 месяцев подойдут простые пирамидки, содержащие от двух до четырех колечек основных цветов.



Стержень игрушки должен быть толстым и коротким, а отверстия колечек должны значительно превосходить диаметр стержня, чтобы у малыша не возникало трудностей с нанизыванием колечек.



С годовалого возраста можно увеличить количество колец одинакового и разного размера.

Колечки пирамидок могут иметь разную фактуру и наполнители для различного шуршания и звучания, то есть способствовать развитию основных чувств малыша.



Для заинтересованности малыша хорошо, если пирамидка будет содержать элемент в виде какого-либо животного или персонажа.



С полутора лет малышу можно предложить гладкую пирамидку, ее особенность состоит в том, что колечки имеют не скругленные, а гладкие края.