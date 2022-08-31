Пирамидка - первая развивающая игрушка маленького гения

Сборка пирамидки способствует развитию интеллекта и логического мышления, совершенствует мелкую моторику рук, координацию движений, учит восприятию цвета, формы и размеров.

Знакомит с понятиями «сверху-снизу», «больше-меньше», «над-под».

Для детей в возрасте 6 месяцев подойдут простые пирамидки, содержащие от двух до четырех колечек основных цветов.

Стержень игрушки должен быть толстым и коротким, а отверстия колечек должны значительно превосходить диаметр стержня, чтобы у малыша не возникало трудностей с нанизыванием колечек.

С годовалого возраста можно увеличить количество колец одинакового и разного размера.

Колечки пирамидок могут иметь разную фактуру и наполнители для различного шуршания и звучания, то есть способствовать развитию основных чувств малыша.

Для заинтересованности малыша хорошо, если пирамидка будет содержать элемент в виде какого-либо животного или персонажа.

С полутора лет малышу можно предложить гладкую пирамидку, ее особенность состоит в том, что колечки имеют не скругленные, а гладкие края.

Опубликовано: Антон Райт

 

 





 

 

 

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