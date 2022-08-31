Учителя Флориды обеспокоены законопроектом США «не говори Гей»

В США был разработан законопроект, который запрещает называть гомосексуалистов геями.

Отсутствие указаний со стороны департамента образования штата и возможные последствия беспокоят учителей с началом учебного года

Майкл Вудс, учитель специального образования средней школы в округе Палм-Бич, штат Флорида, с 30-летним опытом преподавания и выросший в качестве ученика в этом районе, над которым издевались за то, что он гей, сказал, что он плакал в ночь перед началом этого учебного года в августе 2022 года из-за беспокойства, связанного с “не говори ”гей" законопроект, который вступил в силу в июле 2022 года.

“Как учителю-гею, как гомосексуальному мужчине, мне было больно, это было очень больно и очень расстраивало”, - сказал Вудс.

“Это произвело пугающий эффект, потому что я действительно задаю себе вопрос о том, какие разговоры я могу вести, и на самом деле в этом нет никакой ясности”.

Вудс попросил нескольких давних учителей отправить ему электронное письмо с вопросами о законе, поскольку министерство образования Флориды до сих пор не выпустило руководство по законодательству для учителей с четвертого по 12-й класс. Учителя также обеспокоены последствиями нарушения закона - от судебных исков до увольнения.