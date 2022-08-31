Акиньшина в обществе бывшего мужа Геловани пришла на премьеру сериала
Актрису Оксану Акиньшину в обществе экс-супруга кинопродюсера Арчила Геловани присутствующие могли наблюдать на премьере сериала.
Известная отечественная актрису Оксану Акиньшину появилась на премьере сериала в компании бывшего мужа продюсера Арчила Геловани. Эту информацию сообщило издание KP.RU.
Фанаты такого не ожидали. Рядом с Оксаной поклонники не удивились бы присутствию Данилы Козловского. Знаменитостей подозревают в романе.
В начале текущего года Акиньшина посетила режиссерский дебют Козловского.
Отсутствие Данилы не сказалось на внешнем облике артистки, которая надела эффектный комбинезон с глубоким декольте.
Пользователи сети отмечают: "Похоже, компания экс-супруга ее полностью устраивала".
Ранее была информация, что Акиньшина воюет с Геловани из-за общих детей. Отец настоял, чтобы наследники жили вместе с ним в Грузии, так как их воспитанием занимается мать кинопродюсера, когда артистка участвует в съемках.
О запрете навещать наследников в любое время речи не идёт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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